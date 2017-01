Mercato : Le gros coup de gueule de Kara sur Twitter

Sur Twitter, Kara Mbodji a mis les choses au clair concernant son futur: oui, il restera à Anderlecht et non, il n'est pas parti au clash avec le club. Critiqué par certains supporters du Sporting parce qu'on lui prêtait des envies de départ en Premier League, le Sénégalais avait perdu son calme."Je suis un pro et jusqu'à présent, j'ai toujours respecté mes contrats dans chaque club où je suis passé! On me fait passer pour le méchant et certains en profitent pour m'insulter ou m'envoyer des messages racistes... Je me donne à 300% à chaque match avec les Mauves, j'aime ce club et les supporters."