Mercato : Kalidou Koulibaly dans le viseur des dirigeants de Liverpool

Avec Dejan Lovren, Joel Matip et Ragnar Klavan, les Reds souhaiteraient renforcer leur secteur défensif et font de Kalidou Koulibaly et du défenseur de Southampton, Virgil Van Dijk, leurs priorités dans le prochain mercato d’été.

Seul bémol pour Virgil Van Dijk, le Néerlandais a signé un nouveau contrat l’an dernier de six ans avec Southampton qui n’accepteraient pas des offres inférieures à 55 millions de £.

Pour de cas de Kalidou Kouliby, un autre obstacle se dresse pour Liverpool. Convoité par plusieurs clubs dont Chelsea, Arsenal et Manchester City, son agent Bruno Satin avait assuré que l’international sénégalais ne bougerait pas de Naples.

Ce dernier, de rajouter que « son joueur avait renouvelé avec Naples jusqu’en juin 2021, donc Kalidou Koulibaly restera à Naples cet été. Il ne partira pas de Naples, tout est en ordre avec le club. »

De toute façon, Kalidou Koulibaly conviendrait probablement à la Premier League. La légende du football argentin, Diego Maradona ne nous démentirait pas, lui qui disait que « Koulibaly est un phénomène, il a été le meilleur joueur de Serie A », avant d’affirmer que si le défenseur sénégalais « avait été blanc, il jouerait pour le Real Madrid ou le FC Barcelone ».





Footempo.com