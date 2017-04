Mercato : Demba Ba à l’OM la saison prochaine?

Bien qu’évoluant en Turquie pour l’instant, le joueur dit suivre de prêt ce qui se passe en France. Et le projet mis en place par McCourt a de quoi l’intéresser. Si une offre sérieuse lui était faite, il pourrait retrouver le championnat français qu’il a laissé depuis 2006. Chez nos confrères de RMC, parlant du projet Marseille, il aurait dit ce qui suit :

Le projet est intéressant. Après, un retour, enfin un début en France, je ne pense pas que ça arriverait. Nous, on est dans un club compétitif qui a un bon projet, qui joue la Ligue des champions. Mon amour pour le football est au-delà de beaucoup de choses et je l’ai remarqué ces derniers mois, ces dernières semaines.

On a du mal à croire, que le joueur ait totalement tourné la page de la France s’il continue à suivre de prêt l’évolution du premier championnat qui l’a vu éclore.

Qui est vraiment Demba Ba ?

C’est en 1985 plus précisément le 25 mai que naît à Sèvres en France, Demba Ba qui est aujourd’hui attaquant au Shangai Shenhua. C’est au mois de Juillet de l’année 2005 qu’il tente l’aventure avec Amiens sans succès. Finalement Demba Ba se retrouve au FC Rouen plus précisément dans l’équipe réserve du club. Il se voit proposer un contrat après une période de stage. Alors que le club est en CFA, il réussit à marquer 7 buts au cours des 32 matchs joués. Tandis que le club souhaite le garder dans son effectif, le joueur préfère aller tenter sa chance ailleurs.



