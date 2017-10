Menaces de mort et injures contre Serigne Diagne de Dakaractu : Six mois de prison, dont un ferme, pour les gardes du corps de Cheikh Amar

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar vient de rendre son verdict dans l’affaire des menaces de mort, injures et calomnies qui oppose Serigne Diagne de Dakaractu aux gardes du corps de Cheikh Amar.

Ces derniers, Ousmane Seck, alias Bouba et Maguèye Guèye ont écopé de six mois de prison, dont un ferme.

Pour mémoire, l’affaire avait été appelée à la barre le 25 octobre passé avant d’être renvoyée à la demande de la partie civile.

Quant au frère de Cheikh Amar, Pape Cheikh Amadou, surnommé Délégué, il est toujours en cavale.