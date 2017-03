Menaces contre les pourfendeurs d’Awa Ndiaye : Me Seydou Diagne nie être l’auteur du communiqué

L’avocat Me Seydou Diagne à qui on avait attribué un communiqué virulent contre les pourfendeurs de l’ancien ministre de la femme Awa Ndiaye a tôt fait de réagir pour nier en être l’auteur. Selon ce dernier que nous avons joint pour en savoir plus « ce genre faisant dans la menace » n’est pas le sien et donc il n’est ni de près ni de loin, mêlé à ce communique. Il promet d’y revenir plus tard.