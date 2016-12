Menace d'Isräel contre le Sénégal : Nous disons Non !

Cette menace inélégante et inamicale est surtout anti démocratique ! J'aimerais juste rappeler que le Sénégal a toujours été du côté des pays opprimés. Sur la question Israélo palestinienne, notre pays depuis Senghor a fait preuve de sagesse en acceptant l'ouverture d'une Ambassade d'Israel au Sénégal par ailleurs vous vous rappelez que Arafat séjournait régulièrement au Sénégal. Le Sénégal, par ailleurs, n'accepte pas sur son sol des discours anti sémites ou anti quoique ce soit mais n'acceptera aucune forme d'humiliation ou de pression. En outre, le Sénégal est en phase avec l'Union Africaine sur ce conflit.

Menacer le Sénégal est une belle stupidité diplomatique et un grand manque de lucidité de Benjamin Netanyahou. Car ce pays si pauvre est si grand dans le coeur de l'Humanité libre qu'il ne s'agenouillera jamais. Jamais ! Nous avons été sur tous les terrains pour la Liberté de l'Homme. Oui de tout l'Homme !

Et ceci celui qui l'ignore, ignore tant de choses ! L'Avenir nous le dira ! Quoiqu'il en soit, l'Heure de dire " Niaani Bannia" a sonné !

Nous disons Non !



El Hadji Gorgui Wade NDOYE- Journaliste sénégalais accrédité auprès des Nations-Unies, Genève. Directeur du magazine panafricain ContinentPremier.Com