Melania Trump s'affiche sans voile en Arabie Saoudite

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 janvier 2015



C'était peut-être le premier moment fort de la visite du président américain Donald Trump en Arabie Saoudite. A leur descente d'avion à l'aéroport de Riyad, son épouse Melania Trump, n'arborait pas de voile. Elle s'est présentée les cheveux lâchés et vêtue d'une tenue sobre et noire.Ivanka Trump, la fille et conseillère du président, descendue discrètement par l'arrière d'Air Force One avec son mari Jared Kushner, pour ne pas gêner la cérémonie protocolaire, est elle aussi apparue sans voile.Comme Michelle Obama en janvier 2015 ou Theresa May au mois d'avril dernier, Melania Trump fait donc un geste symbolique fort en affichant sa liberté dans ce pays qui contraint les femmes à se couvrir la tête en public et à se vêtir de noir des pieds à la tête. En 2015, le geste de Michelle Obama avait choqué dans le Royaume, mais il avait été largement salué en Occident... sauf par Donald Trump, qui s'était fendu d'un tweet très critique."De nombreuses personnes disent que c'était merveilleux que Mme Obama refuse de porter un foulard en Arabie Saoudite, mais (les Saoudiens) ont été insultés. Nous avons déjà assez d'ennemis", avait-il écrit.Quoiqu'il en soit, ce déplacement en Arabie Saoudite est le premier du couple présidentiel depuis l'élection du président républicain. Riyad, où Donald Trump doit notamment prononcer dimanche un discours attendu sur l'Islam, constitue la première étape d'une tournée qui doit mener le président américain en Israël, dans les Territoires palestiniens, au Vatican, à Bruxelles et en Sicile pour les sommets de l'Otan et du G7.Cette tournée à l'extérieur des Etats-Unis a lieu au moment même où Donald Trump semble plus fragilisé que jamais à l'intérieur de ses frontières. Ce samedi, la presse américaine a encore révélé de nouvelles informations embarrassantes pour le président et son équipe, soupçonnés d'entretenir des liens trop étroits avec la Russie.