Meilleures orientations dans le secteur du transport : les initiatives récompensées au cours d’une cérémonie par Acturoutes

La plateforme « acturoutes », d’information sur les routes et les transports organise le 24 Mai prochain en Inde les « Africa Road Builders », cérémonie de distinction des acteurs de la route et des transports en Afrique affublé du « prix Babacar Ndiaye », ancien Président de la Banque Africaine de Développement. Ce trophée qui porte le nom de celui qui a dirigé la BAD pendant 10 années et « pour toutes les actions qu’il a posé et aussi pour tout ce qu’il continue de faire malgré les années » a laissé entendre Barthelemy Kouame Directeur Général de Acturoutes. Mais c’est aussi pour encourager tous les dirigeants à faire davantage pour les routes et les transports en Afrique.

Le prix sera donc décerné a un chef d’Etat parmi ceux qui ont une vision et qui donnent les grandes orientations en matière de construction de route et de transport mais aussi les entreprises privées et publiques mais les ONG qui œuvrent pour une plus grande mobilité en Afrique a expliqué Kouamé lors du lancement.

Le thème de cette cérémonie, qui en est à sa deuxième édition « sera quelle mobilité pour transformer l’agriculture et créer de la richesse pour l’Afrique ».

Cependant les séries d’accident sur les routes africaines intéressent aussi la plateforme, « nous voulons que les décideurs intègrent cette dimension de la route et des transports dans leur façon de faire et le grand public nous jouions notre rôle pour que la sensibilisation se fasse et les routes soient au service des peuples et non pas le contraire » a conclut Barthelemy Kouame.