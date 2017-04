Meilleur joueur d'Angleterre : Klopp pas content de l’absence de Sadio Mané (vidéo)

Pas un joueur des Reds ne figure sur la liste des six nommés pour le Joueur de l’année en Premier League, malgré leur position dans le classement (3ème) et les performances de son attaquant vedette, Sadio Mané.

Les six finalistes pour le titre de joueur de l’année en Premier League sont N’Golo Kanté (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Everton), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) et Alexis Sanchez (Arsenal).









Avec ses 13 réalisations, l’international sénégalais manquera le reste de la saison après son opération au genou suite à une blessure lors du derby de Liverpool – Everton du 1er avril 2017.

Sadio Mané a reçu le soutien de tout le peuple sénégalais et de tous les supporters du monde entier.

« C’est génial d’avoir reçu tant de messages encourageants de la part de fans du monde entier, en particulier sur les réseaux sociaux. » a t-il déclaré

« Cela me rend fier et me donne plus de force…Je voudrais vous remercier du fond du cœur…Je reviendrai plus fort »

Mané a marqué 13 buts et réussi sept passes cette saison avec son club Liverpool en Premier League.