Meeting départemental des femmes de Pikine : Awa Niang, succède à Fatoumata Matar Ndiaye

De Dalifort, en passant par Mbao, jusqu’à Pikine Est, Ouest, le nord et le sud, c’était la grande mobilisation derrière Awa Niang, deuxième questeur à l’Assemblée nationale. Awa Niang, prenant la parole, a salué tous les efforts entrepris par le maire de cette localité pour la réussite de cet événement grandiose. « C’est grâce à Abdoulaye Timbo que tout cela a pu être réalisé. Donc, nous ne ferons que lui rendre hommage », a-t-elle déclaré. Selon la nouvelle présidente qui a eu à gagner la confiance du chef de l’État de par ses œuvres pour l’unité de tous les responsables politiques de Pikine, « cette mobilisation n’est rien d’autre qu'une démonstration de force » pour prévenir l’opposition et lui faire comprendre qu’un centimètre ne leur sera octroyé dans ce département. « Toutes les femmes du département sont unies pour une victoire éclatante de Macky Sall au soir du 30 juillet 2017 », fera-t-elle savoir. Avant de tacler encore la Coalition Manko Takhawu Sénégal : « Qu’elle sache que le combat est perdu d’avance. La victoire de Macky Sall sera éclatante à Pikine. Qu’ils prennent cela au sérieux ».



Pour l’envoyée spéciale du président de la République, Aminata Touré ancien premier ministre du Sénégal : « Le signal de la victoire est lancée à Pikine où le chef de l’État a investi depuis son accession plus de 100 milliards pour luter contre les inondations et régler certaines difficultés ». Et d’ajouter : « Le seul mot d’ordre c’est la victoire aux législatives de 2017, avant la présidentielle de 2019 ».