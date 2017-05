Meeting de soutien et de remerciement au président Sall à Dahra Djoloff

La députée du département de Linguère, Mme Mingué Lam, responsable de femmes APR à Dahra, a organisé ce samedi à Dahra-Djoloff, un grand meeting de soutien, de reconnaissance et de remerciement au président Macky Sall, pour toutes les infrastructures socio-économiques de base qu’il a réalisées dans tout le département de Linguère à travers le PSE et le PUDC.



Parmi ces réalisations, Mme Lam a notamment cité les pistes de production, les ouvrages hydrauliques, l’électrification solaire rurale, la réhabilitation du Ranch de Dolly, l’octroi de moulins à mil aux femmes des groupements de promotion féminine, etc.



La tenue de ce grand rassemblement politique a été rehaussée par de nombreuses personnalités et des responsables politiques de l’APR et des partis de la coalition Benno Bokk Yakaar.







Mbargou Diop, Correspondant permanent à Louga