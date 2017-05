Meeting de l'Afp à Thiès : Alioune Sarr considère les législatives comme le premier tour de la présidentielle de 2019

À la veille des élections législatives de juillet 2017, toutes les chapelles politiques battent le rappel des troupes. L'Alliance des forces de progrès n'est pas en reste. La coordination régionale du parti de Moustapha Niasse a convoqué un grand rassemblement politique ce dimanche à la Promenade des Thiessois et l'a placé sous l'égide du ministre du Commerce, par ailleurs maire de Notto Diobass.



Accueilli par des milliers de militants, 10 mille selon les organisateurs venus de tous les coins et recoins de la région de Thiès, Alioune Sarr a été impressionné par la forte mobilisation. Une mobilisation que le ministre veut mettre à contribution pour une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar aux législatives. Car pour Alioune Sarr qui a rappelé que l'Afp est plus qu'ancrée dans la coalition présidentielle, "les législatives sont le premier tour de la présidentielle de 2019". Pour lui, une victoire du camp présidentiel aux législatives de juillet 2017 est synonyme de triomphe de Macky Sall en 2019. Une position dont s'est félicité le ministre des Forces armées.



"Alioune Sarr est l'un des meilleurs ministres du gouvernement"



Augustin Tine a saisi l'occasion pour dire tout le bien qu'il pense de son collègue qui selon lui, est l'un des meilleurs ministres du gouvernement. Histoire de répondre à ceux qui ont décrété la fin de la carrière politique du président de l'Assemblée nationale, il dira que "le Sénégal a besoin de Moustapha Niasse aujourd'hui plus qu'hier. "Quelqu'un qui a été formé par Senghor ne peut être que performant", a renchéri le ministre des Forces armées qui est heureux de constater que les "troupes sont en ordre de bataille".



A noter qu'Aliou Samba Ciss a été reconduit à la tête de l'Alliance des forces de progrès de Thiès. Comme l'a souligné Alioune Sarr dans son allocution, il a été l'artisan de la mobilisation exceptionnelle du dimanche 14 mai.