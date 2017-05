Meeting de l’APR de Ziguinchor : Forte mobilisation de Benoît Sambou

La place Bambaya de Ziguinchor a refusé du monde ce samedi 06 mai. Cette mythique place a été le lieu d’attraction de milliers de militants et responsables de l’APR dans le cadre d’une vaste mobilisation marquant le ralliement de responsables issus de l’UCS, de l’ACT, du Rewmi et de plusieurs mouvements de soutien qui ont décidé de appuyer les actions du Président de la République Monsieur Macky SALL. Ce meeting a aussi et surtout été une occasion pour les populations de Ziguinchor d’exprimer toute leur reconnaissance au Président de la République pour les actes qu’il pose afin d’inscrire notre pays sur la voie de l’émergence.

Saluant le sens du patriotisme des responsables et militants ayant rallié, le Ministre Benoit SAMBOU, par ailleurs Coordonnateur de l’APR à Ziguinchor, a appelé à l’unité de tous les responsables et à la mobilisation pour une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar aux élections législatives du 30 juillet 2017. Pour cela, il tend ses bras et ouvre son cœur à toutes les forces vives de la région pour une union autour d’un seul idéal, à savoir la construction d’un développement durable de la Casamance. Dans cette dynamique, chaque militant et responsable doit être investi, selon lui, de la mission de sensibiliser les populations sur les réalisations du Président de la République à Ziguinchor.