Meeting de Bambilor : " Notre parti n'a pas besoin de ces comportements rétrogrades " (Ousseynou Diallo, Apr/Bambilor)

Les événements malheureux de Bambilor, où il y eu des blessés ont poussé Mr. Ousseynou Diallo, responsable politique de l'APR, de tirer la sonnette d'alarme. En effet, selon lui " notre parti vient encore une fois de s'illustrer aux yeux du monde par des actes de vandalisme inqualifiables qui ne nous honorent pas à quelques encablures des élections législatives de juillet 2017. C'est à croire que les responsables de l'APR ne veulent pas s'entendre autour de l'impérieuse nécessité unitaire " regrette t-il.

Mr. Ousseynou Diallo membre de la CCR et non moins responsable APR à Kounoune, condamne ainsi " ce vandalisme et cette arrogance avec la dernière énergie. Pendant que tous les regards sont tournés à Bambilor, ces responsables qui ne sont guidés que par leur égo, n'ont trouvé mieux que d'étaler leurs désaccords sous le regard impuissant du Directeur de cabinet du président de la République venu superviser ce meeting.

" Il salue cependant le "courage du ministre Directeur de Cabinet, Oumar Youm qui n'a pas manqué de fustiger le manque de sincérité qui a prévalu lors de ce meeting de "réconciliation" tenu le 06 mai 2017 à Bambilor. Pour Mr. Diallo, "aujourd'hui notre parti n'a pas besoin de ces comportements rétrogrades au moment où les partis d'opposition que tout oppose sont dans une dynamique unitaire pour gagner les prochaines élections législatives et faire barrage au président en 2019! "