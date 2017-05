Meeting à Thiès : La Coordination régionale de l'AFP relève le défi de la mobilisation à la Promenade des Thiessois

La Promenade des Thiessois n'est plus un mythe pour l'Alliance des forces de progrès qui y a organisé un grand rassemblement politique dimanche 14 mai. En clair, les militants et sympathisants de l'Afp ont pris d'assaut cette place mythique et donné par la même occasion la preuve que leur parti est loin d'avoir dit son dernier mot.