Meeting à Mbour : Barthélémy DIAS considéré « non grata »

Le responsable des jeunesses socialistes de Nguéniène Massamba THIAW et ses camarades des JS du département de Mbour ont barré la route et empêché l’accès dans la localité à Barthélémy DIAS. Dans une conférence de presse, ce dernier avait annoncé tenir un meeting de clôture de sa tournée à Nguéniène, mais toutes les issues lui ont été obstruées. D’ ailleurs il est déclaré persona non grata à Nguéniène.

Massamba THIAW, en outre membre de la convergence et chargé à la vie politique, martèle avec fermeté que le parti doit vomir Barthélémy DIAS « qui n’est rien d’autre qu’un fléau politique qui doit être endigué sans délai ». Les jeunesses socialistes du département de Mbour ont entamé une large campagne de désaveu de celui qui n’a pas de respect pour ses camarades et qui foulent les valeurs socialistes et sans vergogne.