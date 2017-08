Meeting Sargal Électeurs de Benno Bokk Yakaar à Saint-Louis : Mary Teuw Niane et Mansour Faye, main dans la main, pour réélire Macky Sall en 2017

Le village de Bango a vibré ce samedi au rythme de l’APR et de la Coalition Benno Bokk Yakaar. Le meeting de Sargal organisé par le coordinateur départemental du comité électoral pour remercier les populations du département d’avoir choisi de voter pour la liste Benno lors des législatives et offrir une brillante victoire à l’APR et à ses alliés, a enregistré une très grande mobilisation. Les militants , sympathisants et autres responsables politiques sont venus de toutes les localités pour répondre à l’appel de Mary Teuw Niane qui a tenu à leur exprimer toute sa reconnaissance à travers un " Ndioukeul électeurs yi" dans son fief à Bango. La place publique Boppu Bar qui a accueilli la manifestation a été trop exiguë pour accueillir les délégations qui sont venues de tous les coins et recoins du département pour participer à ce sargal.

Prenant la parole, le professeur Mary Teuw Niane a exprimé toute sa joie pour la mobilisation exceptionnelle dont ont fait montre les militants de BBY avant de les féliciter " pour leur implication sans faille dans ces élections qui a conduit à une victoire massive et transparente de la Coalition. "

« La coalition Benno Bokk Yakaar a gagné sans aucun nuage et en toute transparence. Nous allons ensemble continuer sur cette dynamique pour réélire le president Macky Sall en 2019 », a-t-il lancé devant une foule déchaînée.

Mme Aida Mbaye DIENG, les ministres Mansour FAYE et de Khoudia MBAYE, têtes de liste départementales de Benno et respectivement, maires des Communes de Saint-Louis et de Gandon, sont venus aussi rehausser de leur présence cette manifestation.

Le maire de la ville, tout de blanc vêtu comme le professeur Niane, n’a pas manqué de magnifier la persévérance et le dévouement du professeur dans le processus de pilotage du comité électoral de la coalition BBY. « C’est son dynamisme et sa détermination qui nous ont permis d’engranger ces bons résultats », a affirmé le maire de Saint-Louis qui a invité tous les leaders de la coalition à renforcer leur entente, mais surtout suivre l’exemple de MTN qui a su mener de main de maître, la mission qui lui était confiée pour obtenir ce résultat. « Mary Teuw NIANE est mon grand frère. Depuis qu’il a été mis à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il abat un travail élogieux reconnu par tous. Il a su gagner la confiance du Chef de l’État », a confié le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement.

Sur la même lancée, le ministre maire de Gandon a ajouté à l’endroit de MTN : « Des têtes de liste n’ont pu obtenir les résultats électoraux que vous avez enregistrés. Vous vous êtes engagés, de manière désintéressée, vous avez compris que seule la victoire du Président Macky Sall était importante. Nous n’avons pas regretté de vous avoir choisi comme coordinateur départemental de notre coalition. Vous avez coordonné et vous l’avez fait efficacement. Notre belle consécration en est la preuve parfaite... »