Médina Gounass : La soeur du Khalife, 34e victime de l'incendie au Daaka

L'incendie qui a endeuillé le Daaka de cette année vient de faire sa 34e victime, a appris Dakaractu de sources dignes de foi. Il s'agit de la soeur cadette du Khalife de Médina Gounass.



FaMignel Thierno était au Dental au moment où les flammes ont envahi cette retraite religieuse. C'est au cours de son exfiltration qu'elle a inhalé de la fumée. Evacuée dans un premier temps à l'hôpital de Tambacounda à l'instar de plusieurs brûlés, son état de santé ne s'est pas amélioré.



La soeur du Khalife Thierno Ahmed Tidiane Bâ a été transférée dans une structure sanitaire de la capitale où elle a finalement été rappelée à Dieu. Elle a été enterrée à Médina Gounass dimanche 30 avril à 10 heures.



Pour revenir sur sa présence au Daaka, il est utile de préciser que seules les femmes membres des familles Thiam et Ba de Médina Gounass, Barro de Mbour et Talla de Thilogne sont autorisées à fréquenter le Daaka. En revanche, elles se calfeutrent dans un compartiment loin de celui des hommes et ne sortent jamais.