Médina Baye : la cérémonie officielle du Maouloud prévue à 16 heures (organisation)

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, prendra part à la cérémonie officielle du Maouloud prévue mercredi dans l’après-midi, à la Maison des hôtes de Médina Baye, à Kaolack (centre), a appris l’APS.



La cérémonie officielle prévue à partir de 16 heures, sera précédée d’une rencontre avec le khalife de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse, et d’une réception en l’honneur de la délégation officielle.



Un panel sur l’importance du Maouloud, qui commémore la naissance du prophète Mouhamed (PSL), doit se tenir le même jour à la Maison des hôtes. Les organisateurs comptent également mettre à profit la journée de mercredi pour organiser la Journée de solidarité avec le peuple palestinien.



L’ambassadeur de la Palestine au Sénégal et des diplomates d’autres pays musulmans vont participer à cette cérémonie.



Les fidèles commencent à rallier en masse la cité religieuse de Médina Baye. Sur place, la police et les forces de sécurité sont déployées en nombre.



La quasi-totalité des rues menant à la grande mosquée et au domicile du khalife est fermée à la circulation. Seuls les piétons et les véhicules disposant d’autorisation spéciale parviennent à passer.