Médias : « Nous allons sortir bientôt le nouveau code de la presse » ( Macky Sall )

La Coordination des acteurs de la presse qui prévoit des rencontres et des sorties pour dénoncer la situation que vit la presse, va avoir la banane. Le Président Macky Sall a annoncé en effet, lors de la réunion avec les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, que la nouvelle version du code de la presse, allait bientôt sortir.

« Vous avez constaté que l’opinion évite le débat sur le bilan. Il parle de dictature, de menace sur la démocratie. Et pourtant jamais on ne verra un détenu d’opinion dans ce pays. Aucun journaliste n’a été mis en prison, et pourtant il existe des violations sur les règles de déontologie. Mais c’est notre option fondamentale. Et nous allons sortir bientôt le nouveau code de la presse après une longue période de gestation. Une longue période de concertation et de gestation, ce projet devrait passer en conseil des ministres » a-t-il annoncé.

« Nous avons décidé de reprendre ce projet, nous l’avions retiré de l’Assemblée. Nous pensons que ce texte est mature pour repasser en conseil des ministres et nous allons le renvoyer à l’Assemblée nationale pour demander aux parlementaires de le voter. Donc les attaques ne sont pas objectives. Nous sommes sur la bonne voie et c’est cela qui est important » dira le Chef de l’Etat.