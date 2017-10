Medias : Dakaractu joue son rôle de citoyen

Le travail de Dakaractu a été reconnu et magnifié par le professeur Hamidou Dia. Le Docteur en lettres, Professeur de philosophie, critique littéraire et d'art entre autres qui a seulement un rapport de lecture avec le site, estime que c'est un rôle de citoyen que de publier des articles de très haute facture en parlant de l'opposition et du pouvoir en parlant des phénomènes de société...