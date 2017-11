Me wade et Mimi se sont effectivement croisés à Léona Niasséne

Comme on l'a mentionné ce matin, l'envoyée spéciale du chef de l'État et l'ancien président de la République ont foulé hier au même moment, à la même heure, le sol de Léona Niassène.



La voiture de Mimi Touré qui était chez le défunt Khalife a croisé celle de Me Abdoulaye Wade qui avait fait escale au domicile du nouveau Khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Niass.



Devant la porte principale où les deux voitures 4x4 sont se croisées, les militants des deux camps se sont donnés en spectacle en criant des " gorgui ya Bari doolé" ou des Mimi " affaire bi yowla".



Un débat télévisé entre les deux protagonistes, serait donc un évènement rare pour certains devant mettre aux prises deux ténors de la politique sénégalaise.



Entre Aminata Touré et Me Wade, qui pour convaincre ? L'avenir nous le dira.