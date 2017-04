Me Tall, avocat de «Boy Djinné» : « Il n’a jamais été poursuivi pour une affaire impliquant mort d’homme…»

Revenant sur le motif du renvoi du procès de son client qui se tiendra finalement le 16 Mai prochain pour comparution de parties civiles, Me Tall a indiqué que « vu les charges qui pèsent sur son client, vu la complexité du dossier, il est dans l’intérêt de tout le monde que la lumière se fasse ».

Ce, aussi bien pour Baye Modou Fall qui, dit-il, a eu à contester certains éléments de la procédure, que pour les parties civiles qui ont eu à se plaindre devant la justice.

« Dans l’intérêt de la loi, dans l’intérêt du parquet, il faut effectivement que toutes les conditions d’un procès équitable soient réunies pour que les droits de la défense soient bien garantis et bien respectés » a dit l’avocat.

Me Tall de préciser que c’est une affaire qui date de 2009.

« Dans cette affaire, il est accusé d’avoir commis des vols plus ou moins aggravés dont il a contesté la gravité. Il a toujours soutenu que c’est des vols simples. Maintenant advenue l’audience du 16 Mai, on démontrera si on doit retenir une qualification de vol. Peut-être ce sera le vol simple », explique la robe noire.

Se voulant clair, il rappelle à l’attention de tous les Sénégalais que son client n’a jamais été poursuivi pour une affaire impliquant mort d’homme