Me Sidiki Kaba sur l’affaire des socialistes : « C’est une bagarre entre camarades….qui a atterri devant la justice »

A Tambacounda où il a procédé à l'inauguration d’un centre multifonctionnel, Me Kaba s’est prononcé sur l’arrestation du maire de la Médina. Selon lui en effet, c’est une bagarre entre camarades du PS qui a atterri devant la Justice et celle ci fera son travail.

« La politique doit être civilisée aujourd’hui au Sénégal, l’action politique ne doit plus s’inscrire dans la violence. Il faut toujours que l’état veille à ce qu’il y ait la sécurité des personnes et des biens. C’est une plainte qui a été faite par des personnes qui ont senti que leurs vies étaient menacées. N’oubliez jamais que ce n’est pas l’Etat, c’est une bagarre entre camardes de parti qui a atterri sur la table de la justice. Celle-ci fera son travail », a-t-il précisé dans les colonnes de « l’Observateur »...