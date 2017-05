Me Sidiki Kaba : " L'Afrique peut juger L'Afrique "

Le procès de Hissène Habré selon le ministre de la justice est un parfait exemple pour démontrer que " l'Afrique peut juger l'Afrique " tout en respectant les droits de l'accusé.



Me Sidiki Kaba qui assistait à la rencontre de haut niveau sur le renforcement des systèmes judiciaires nationaux africains, estime que cette nouvelle donne peut contribuer à la paix et à la stabilité du continent. C’était en présence des ministres de la justice de pays africains, des membres du corps diplomatique, les autorités de la CPI, des premiers présidents de Cour suprême africaine, d’éminents experts internationaux et des membres de la société civile nationale et internationale.