Me Moussa Sarr répond à Me Mame Adama Gueye

Le communiqué publié par Maître Mame Adama Guèye via votre site appelle de ma part la précision ci-après :

Je me suis constitué es nom pour la famille de feu Ndiaga Diouf dans le cadre d'une défense de principe.

Par conséquent, sa prétendue précision est dérisoire, sans objet et sans aucun intérêt.



Maitre Moussa SARR



Avocat Associé



SCP Mame Adama Gueye & Associés