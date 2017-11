Me Madické Niang sur sa démission de la commission ad hoc : « J’ai été malheureux d’avoir été traité de bourreau de Khalifa Sall… »

Le désormais vice président de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall, Me Madické Niang, est revenu sur les raisons de sa démission. A l’issue de la visite de Me Wade chez Sidy Lamine Niass, pour présenter ses condoléances, suite au rappel à Dieu du Khalife de Léona Niassène, a indiqué avoir été malheureux de s’être vu traité de « bourreau de Khalifa Sall dans la presse ».

« J’ai démissionné parce que j’ai refait le point de tout le travail qui a été accompli. Je me suis rendu compte qu’occuper un poste de bureau et ne pas pouvoir avoir les moyens que le règlement intérieur et nos lois soient respectés, ce serait une part de responsabilité. Je ne pourrais pas accepter. Pour être libre avec ma conscience, parce que je me posais énormément de questions, après avoir consulté les membres de ma coalition, j’ai démissionné de mon poste. Ce poste avait été donné, non pas à Madické Niang mais au groupe que je représente. C’est pourquoi il n’y aura pas de représentant du groupe « Liberté et démocratie » dans le bureau. Eux ils continuent leur travail, et moi de siéger en tant que membre de la commission. J’ai été malheureux de lire dans les colonnes de l’Observateur aussi « voilà les bourreaux de Khalifa Sall ». Je ne saurais être un bourreau. Je suis un avocat, à l’assemblée je suis un avocat du peuple. En dehors de mes clients. Pour toutes ces raisons j’ai décidé de démissionner du poste de 1er vice président que j’occupais » a-t-il notamment dit.