Me Madické Niang juge le budget du ministère de l'Agriculture insuffisant et s'émeut de la situation de la SONACOS

Le budget du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural a été arrêté à 195 508 028 840 FCFA, soit 7,09% du budget général de l'Etat. Une allocation jugée insuffisante par le député, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie par rapport aux objectifs fixés et à l'importance du secteur. Me Madické Niang s'est aussi ému de la situation de la SONACOS et a interpellé Pape Abdoulaye pour être élucidé sur la question.