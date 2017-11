Me Madické Niang : « Je suis malheureux de constater que la vision de Macky Sall ne s’appuie que sur la dette »

S’endetter pour payer des dettes : un circuit infernal qui va plonger le Sénégal dans un gouffre. C’est le constat de Me Madické Niang avant dernier orateur qui dénonce la qualité des ressources humaines. Selon lui, les chiffres ne concordent pas pour un travail de qualité. Me Madické Niang a décrié le fait que les choses ne marchent pas et que le gouvernement tente de maquiller les problèmes. Le député qui est revenu sur le plan Sénégal émergent a voulu connaître les ressources qui ont été dépensées et utilisées pour le programme, mais également le taux de décaissement. Selon Me Madické Niang, le président Macky Sall a échoué dans sa politique de demande sociale pour 2018...