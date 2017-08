Me Ibrahima Diagne : " C'est ma cliente Oulèye Mané qui m'a informé de sa libération "

Pour une surprise c'en est vraiment une. Libres elles le sont désormais. Oulèye Mané et trois autres personnes qui étaient en prison ont été libérées cet après midi par Dame justice. Une libération d'ailleurs qui a surpris ses avocats qui n’étaient même pas au courant des actes de procédure. Me Ibrahima Diagne dit avoir été informé par ses clientes à sa grande surprise nous avouera t-il . Toutefois, il se réjouit de cette libération. Joint au téléphone, l'avocat de la journaliste parle d'une main levée du mandat de dépôt. Le juge instructeur avait saisi le parquet qui n'a pas dit niet et qui a finalement donné un avis favorable qui a permis à Oulèye Mané et ses trois co-inculpées de pouvoir rentrer chez elles.

Pour rappeln elles avaient été arrêtées pour outrage au chef de l’Etat suite à une caricature du président de la République que la journaliste de Touba Tv avait partagée sur WhatsApp au mois de mai dernier.