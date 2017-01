Me El hadji Diouf mettra en place une coalition contre la guerre en Gambie le 03 janvier 2017.

Depuis la sortie courageuse de Me El Hadj Diouf, leader du PTP, sur la situation en Gambie, de plus en plus de voix se sont levées pour dire non à une intervention militaire. C'est ainsi que l'honorable député a décidé de mettre en place une large coalition contre la guerre en Gambie. Aussi le député du peuple lance un appel à tous les citoyens épris de justice et de paix pour le rejoindre le Mardi 03 janvier 2017 dans un hôtel de la place pour procéder au lancement officiel de la dite coalition. À cette occasion, il fera face à la presse pour expliquer la stratégie à mettre en place...