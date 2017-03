Me El hadji Diouf, après la confrontation du maire de Dakar avec ses co-inculpés : « Mbaye Touré et Bodian ont blanchi Khalifa Sall »

Selon Me El hadji Diouf, Khalifa Sall est sorti blanchi de sa confrontation avec ses collaborateurs devant le doyen des juges d’instruction. s’exprimant hier, jeudi 23 mars, en marge de ce face-à face, l’avocat a déclaré en effet que le directeur administratif et financier (daf) et le chef du bureau du budget de la ville de Dakar ont dit que « jamais, Khalifa Sall n’a vu ou signé des documents », dans cette affaire de détournement présumé au niveau de la caisse d’avance de la mairie...