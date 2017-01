Me El Mamadou Ndiaye (avocat de Barthélémy Dias) : « Si la robe était de couleur beige maron, le procureur la porterait »

Me El Mamadou Ndiaye, avocat de Barthélémy a dans sa plaidoirie indexé le procureur « s'il y avait aujourd’hui une robe maron beige, le procureur la porterait: le procureur a dit que les balles du Taurus de Dias et celles du calibre 38 sont du même fabricant ce qui selon lui, montre que le calibre 38 appartient à Barthélémy Dias », ainsi l’avocat sollicite la relaxe pure de Barthélémy car dira-t-il, il a risqué sa vie pour défendre une institution de la République. « Si je devais décerner un ordre national du mérite, je le lui donnerais, dixit Me Ndiaye. C’est une affaire purement politique alors que la politique n’a pas sa place dans le prétoire. Le parquet est au service du ministère de la justice et nous sommes indépendants et vous juges vous en êtes conscients.

Me El Hadj Diouf quant à lui parle de procès de la misère, un procès du règlement de comptes car le procureur a parlé sans preuve. Depuis que j’ai prêté serment c’est la première fois que je vois un procureur qui dit détenir des armes sans être en mesure de les donner de qui se moque-t-on? Jamais le procureur n'a parlé de nervi, il ne dit que les visiteurs. Monsieur le juge, je vous connais, vous êtes un imam vous êtes conscient et vous ne dépendez pas du président Macky Sall ni du ministre de l’intérieur. Vous avez dit que Barth ne respectait pas les autorités "MO TAY BOUKO NÉKHÉ MEUNOSSI DARA" ce n’est pas le procès des autorités, le procureur s’amuse avec la vie des gens; il n’a aucun privilège à part dépendre du ministre de la justice et... Tanor Dieng.