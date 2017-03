Me El Hadj Diouf tacle le Secrétariat Exécutif du PS : " Ils ne sont pas dignes! " (vidéo)

Le secrétariat exécutif du parti socialiste qui avait demandé à Khalifa Sall et compagnie d'apporter des preuves de leur innoncence a reçu les foudres de Me El Hadj Diouf. Ce dernier s'est aussi attaqué "aux caisses noires de Ousmane Tanor Dieng et de Moustapha Niasse.