Me El Hadj Diouf accuse : « Ils ont gardé à vue Khalifa Sall… J’exige le respect des droits de la défense »

Au deuxième jour de l’audition de Khalifa Sall par la brigade des affaires générales de la DIC, son avocat continue de ruer dans les brancards.

Me El Hadj Diouf qui a encore été interdit d’assister à l’audience déplore le fait que son client soit « en garde à vue ».

« Ce matin encore la police a décidé de continuer la persécution, l’humiliation et la violation des droits de M Khalifa Sall. Je l’ai accompagné pour entrer ensemble dans les locaux du BAG de la Division des Investigation Criminelles. On est venu l’enlever avant la confrontation prévue aujourd’hui, ils m’ont empêché d’accéder aux locaux de la Police et refusé tout échange entre Khalifa Sall et moi-même. Khalifa Sall est actuellement gardé à vue puisque en droit, cela veut dire que l’autorité qui mène l’enquête empêche la personne détenue d'être en contact avec qui que ce soit. Ils l’ont pris en otage, et c’est la raison pour laquelle la défense exprime son indignation et dénonce vigoureusement, la dictature qui ne dit pas son nom » a-t-il dit.

Me Diouf d’indiquer avoir informé le bâtonnier qui représente l’ordre des avocats de cette affaire, « il avait promis qu’il allait saisir le Procureur. J’exige le respect des droits de la défense ».

Pour Me El Hadj Diouf enfin, tout ce qui est dit ne sont que des mensonges. « Ce qui est dans les journaux, ce sont des affabulations, de la pure manipulation. Personne n’a assisté hier à l’audition de Khalifa Sall, donc comment des journalistes peuvent disposer des éléments de l’enquête » s’est-il demandé...