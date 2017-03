Me El Hadj Diouf : La main de Dieu va permettre à Bamba Fall de sortir de prison

En conférence de presse cet après midi à l'ancienne mairie de la médina, Me El Hadj Diouf a fustigé la lenteur de la chambre d'accusation à examiner la demande de liberté provisoire introduite par ses conseillers.

La robe noire dit compter sur la main de Dieu pour sortir Bamba Fall et ses co- accusés de prison...