Me Diouf lance la coalition contre la guerre en Gambie : « le Sénégal ne doit jamais aller en Guerre… ».

Ce jeudi 4 janvier, Me El Hadji Diouf a annoncé la mise en place d'une COALITION CONTRE LA GUERRE EN GAMBIE ( CCGG) pour lutter pour la paix et bannir la guerre qui sans doute serait une menace pour la relation entre les deux pays . et invite les sénégalais à rejoindre cette coalition pour que la paix continue à régner entre les deux pays ; il a aussi souligné que le Sénégal n'a jamais connu de guerre depuis son accession à l'indépendance .D'après l'avocat , le processus électoral n'est pas encore terminé « Depuis quand un résultat provisoire élit un président ? J'nvite le peuple Gambien à rester calme et attendre la décision du juge car celle-ci restera sans appel » , poursuit l'avocat du peuple .

Maitre El hadj Diouf demandera à tout un chacun d'analyser la situation car même si la CEDEAO intervient, elle ne réglerait jamais la Gambie et chaque pays a sa façon de gérer la Cour suprême

Etant conscient de la distance si proche entre la Gambie et la Casamance, le président Boubacar Ba porte-parole de l'association nationale des familles de victimes et rescapés du bateau de joola appelle le président Macky Sall à être vigilant à ce sujet car nul ne peut aller en Casamance sans passer par la Gambie. Et si la guerre doit se tenir la Casamance ne serait pas épargnée.

« Nous ne voulons que restituer la vérité et on ne peut pas tromper l'opinion alors attaquer la Gambie serait aller faire la guerre et nous disons non ! » a rajouté l'avocat....