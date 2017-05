Me Boucounta Diallo : " L'ouvrage de Sidy Lamine Niass nous réconcilie avec l'islam "

Selon l'avocat, " Répliques et Délivrance " est un rappel pédagogique à tout croyant pour mieux connaitre l'islam. Une sorte de lumière pour dissiper les ténèbres. Me Boucounta Diallo estime que les messagers de l'islam devraient souvent parler et devraient souvent écrire