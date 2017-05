Décès de Anna Guèye : Twitter perd une activiste de renom

La sénégalaise Anna Guèye n'est plus. Son décès a été annoncé jeudi 18 mai sur Twitter. Ce qui a plongé la communauté des twittos dans la consternation et dans l'émoi. Avec plus de 260 000 tweets et 14 600 abonnés, cette sénégalaise qui se réveillait aux Pays Bas ne laissait personne indifférent. Son engagement pour la défense des droits de l'homme était connu de tous les habitués de Twitter. Prendre position sur des sujets chauds n’était en aucun cas un problème pour cette activiste toujours prête à en découdre pour défendre ses positions. C'est dire que c’était une dame de fer même si le narcissisme n’était pas sa tasse de thé. La preuve, elle a mis comme photo de profil une fille en lieu et place d'une image d'elle que sans doute, nombre de twittos qui la suivaient n'ont découvert qu'aujourd'hui. Dakaractu présente ses condoléances à la communauté des twittos mais aussi à la famille de la défunte.