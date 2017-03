Me Bamba Cissé, avocat à la Cour : « La détention de Khalifa Sall est totalement arbitraire »

La détention de Khalifa Sall, Mbaye Touré et autres est arbitraire, selon Me Bamba Cissé, avocat à la Cour. « Nous allons prendre les mesures nécessaires pour faire sortir Khalifa Sall et compagnie de prison. Nous allons user des voies de recours pour les faire sortir de prison. Nous allons élever le conflit, à la fois sur le plan national et international. Nous allons saisir les juridictions internationales, si besoin en est. La détention du Maire de Dakar et de son Directeur administratif et financier (Daf) de la Mairie est totalement arbitraire. C'est une injustice. Le Daf de la Mairie Mbaye Touré est victime d'un combat politique dans lequel il n'a rien à voir. Le délit qui est reproché à Monsieur Touré est totalement inexistant. Devant le juge, il a réfuté toutes les accusations », a déclaré Me Cissé.