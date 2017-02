Me Babou trouve une remplaçante à son "irremplaçable" Déguène Chimère

Du vivant de son épouse, l'avocat Me Babou ne cessait de tresser des lauriers à cette dernière. L'ancien député avait même pris la résolution de ne plus prendre épouse si jamais Déguène Chimère venait à trépasser avant lui. Une volonté réitérée lors des obsèques de la défunte animatrice de l'émission Wareef. Seulement, le vent semble avoir changé de direction. Autrement dit, la robe noire s'est marié ce week-end, nous apprend Vox Populi dans son édition de ce lundi. Selon nos confrères, Me Babou a épousé une directrice de banque. Visiblement très renseigné sur la remplaçante de Déguène, le journal informe qu'elle était une amie de cette dernière. Pour clore le tout, le quotidien sénégalais fait savoir que la nouvelle "kani khegn" de Me Babou est l'ex épouse d'un imam qui animait des émissions à la TFM.