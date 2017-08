Me BABOU DÉBOUTÉ ? Les frères Dolly libres de toute poursuite

Me Abdoulaye Babou a visiblement été débouté de sa requête de voir les frères ''Dolly'' aussi répondre des saccages de bureaux de vote qui ont été opérés le 30 juillet 2017 au centre Baye Lahad. Déjà s'était-il étonné que leur fonction de député non encore officielle car suspendue à la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs issus des législatives, ait pu leur permettre de s'extraire de l'enquête.



Aujourd'hui, l'avocat a interpellé le procureur sur cet état de fait requérant qu'ils soient interpellés et jugés. Le procureur refusera de donner une suite favorable à sa demande. Il lui fera savoir qu'il n'entrevoit aucune poursuite contre ces derniers. Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly et Cheikh Abdou Bara Dolly sont semble t-il ainsi définitivement épargnés par le maître des poursuites.



Serigne Assane Mbacké et Mor Lô ont été quant à eux placés sous mandat de dépôt et seront jugés en flagrant délit le jeudi prochain. Tout comme les 7 personnes qui ont été déférées dans l'affaire des saccages de la maison de l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga.



Affaire à suivre...