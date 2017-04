Me BABA DIOP SUR L'ÉVACUATION DE BAMBA FALL À L’HÔPITAL PRINCIPAL : " Il souffre d’un diabète très sévère "

‘’Ceux qui le connaissent (Bamba Fall : Ndlr) savent qu’il a toujours souffert d’un diabète très sévère. Et on avait averti le doyen des juges par rapport à son état de santé. Malheureusement, jusqu’à ce moment, rien n’a été fait. Aujourd’hui, le résultat est là. Il était devenu inconscient. C’est pourquoi il a été évacué à l’Hôpital Principal de Dakar. Mais son état de santé s’est amélioré depuis quelques heures’’, a témoigné hier l’avocat du maire de la Médina Bamba Fall, joint par téléphone. Selon Me Baba Diop, qui soutient qu’ils sont dans une situation ‘’très embarrassante’’, le maire Bamba Fall n’avait aucune raison d’aller en prison.



Il s’y ajoute que la Justice n’a pas été respectée dans la mesure où elle a dit ‘’qu’il faut le libérer’’. ‘’Malheureusement, elle n’a pas été suivie. Et de par les pouvoirs qui sont conférés à quelqu’un qui en abuse pour régler des comptes, il a décidé de le retenir en prison. Moi, personnellement, je suis inquiet. Parce que la chambre d’accusation a déjà fait montre d’une certaine hauteur, en acceptant de mettre en liberté provisoire Bamba Fall et Cie’’, convoque-t-il. Avant de faire savoir que dans le système judiciaire du Sénégal, le procureur de la République ou général a des pouvoirs pour mettre des gens en prison selon son propre pouvoir d’appréciation.



‘Le Parquet est sous les ordres des politiques. Donc, il faut que les gens sachent qu’en vérité, quand on parle d’indépendance de la Justice, il ne s’agit pas à proprement parler des juges. Parce qu’il y a les juges et les magistrats du parquet, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de poursuivre les gens. C’est à ce niveau-là que la Justice pose problème’’, a-t-il détaillé.



Selon l’avocat, Bamba Fall prend ses médicaments en prison. Souvent, constate-t-il, ces types de maladies peuvent se manifester sous le feu de l’émotion. ‘’Parce que nous savons qu’elle l’a terrassé à un moment où, pratiquement, tout le monde pensait qu’il allait recouvrer la liberté. Peut-être que c’est sous le coup de l’émotion… Mais il était bien portant (…). Et le milieu carcéral est très difficile, surtout si vous avez le sentiment d’être poursuivi de manière injuste. Ça peut vous ronger’’, fait-il observer.



Le maire de la Médina et Cie sont poursuivis dans le cadre du saccage de la maison du Parti socialiste. Et il faut dire que six chefs d’inculpation ont été retenus contre eux, notamment la tentative d’assassinat, injures publiques, violences et voies de faits, coups et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui et menace de mort.



ENQUETE