Me Augustin Senghor rempile pour un troisième mandat

Enfin le dénouement ! Le maire de Gorée peut finalement pousser un ouf de soulagement, car la journée aura été stressante et les nerfs mis à rude épreuve.



Au finish, Me Augustin Senghor sera réélu à la tête de la fédération sénégalaise de football ce dimanche, au terme d'un marathon qui s'est achevé vers 3h du matin. Il rempile ainsi pour un troisième mandat. Il a fallu un second tour pour départager Me augustin Senghor et Mbaye Diouf Dia.



Me Senghor aura donc le loisir de terminer ses énormes chantiers lui qui disait : " Je veux juste terminer les énormes chantiers que j’ai sortis de terre. " Il reconnaissait que le Sénégal n’a jusque-là pas gagné une coupe d’Afrique, mais précise t-il, « aujourd’hui le football sénégalais qu’il soit homme ou femme, rayonne de partout à travers le monde, nous sommes premier en Afrique selon le classement FIFA. »



Il restera aux commandes pour mettre en oeuvre le programme quadriennal 2017-2021...