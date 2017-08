Me Augustin Senghor après son sacre : " Le chantier qui nous attend est immense "

Me Augustin Senghor est formel : sa priorité est d'aller vers la phase de finition de ses engagements, car le chantier qui l'attend est immense. Le président de la fédération nouvellement réélu veut travailler pour redynamiser le football professionnel.

Déjà au chapitre des perspectives, Me Senghor se dit concentré sur le match du CHAN face à la Guinée, avant de se tourner vers les éliminatoires de la Coupe du monde. Me Augustin espère que l’équipe nationale A se qualifiera pour la prochaine Coupe du monde et remportera la CAN d’ici à 2021, sous son troisième mandat...