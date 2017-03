Me Assane Dioma Ndiaye sur l’affaire Ibrahima Mbow : « Nous allons vers un déni de justice »

Le Procureur de la République a tenu une conférence de presse hier afin d’évoquer certains sujets importants. L’affaire Ibrahima Mbow, du nom de ce jeune homme tué à la prison de Rebeuss lors la mutinerie de Septembre dernier a été évoquée. Mais rien de nouveau. Et pour l’avocat Me Assane Dioma Ndiaye, on se dirige droit vers un déni de justice. « On a des inquiétudes aussi sur l’affaire Ibrahima Mbow, et on va vers un déni de justice puisqu'on ne sait pas six mois après qui a tué le jeune Mbow » a-t-il dit.

Me Assane Dioma a aussi regretté que le Procureur ait donné autant d’éléments sur l’affaire Khalifa Sall. Suffisant pour qu’il note que ce dernier a violé le secret de l’enquête. « Il pouvait communiquer sur des spécifications techniques. Mais il ne lui revenait pas de rentrer dans le fond » estime t’il.