Me Amadou Sall sur l'éclatement de "Mankoo" : « La vocation du PDS n’est pas de se ranger derrière Khalifa Sall… »

Accusé d’avoir torpillé le consensus qui était en cours au sein de Manko Taxawu Sénégal, le PDS se défend. Du moins son président de la commission communication et organisation. Me Amadou Sall dans un entretien dans l’OBS, réfute ces accusations et indique que le PDS était même prêt à accepter tous les compromis possibles, mais pas au point de se laisser marcher sur les pieds.

« Idrissa Seck, Malick Gakou, Cheick Bamba Dièye etc. ont des partis importants, mais force est de constater que le PDS pèse plus lourd et constitue le bataillon blindé. Sa vocation n’est pas avec Pape Diop, Mamadou lamine Diallo, Decroix et tant d’autres de se ranger derrière Khalifa Sall. Qu’est ce qui pourrait d’ailleurs le justifier ? Ce n’est certainement pas un séjour injuste en prison » a-t-il dit dans le journal.