Me Amadou Sall : " La Justice au Sénégal, elle n'existe plus. Elle s'est effondrée..."

Parlant de la situation actuelle de la Justice Sénégalaise, l'avocat Me Amadou Sall déclare : "Il faut se rendre à l'évidence et cesser de parler de la Justice au Sénégal. Elle n'existe plus, elle s'est effondrée tant la servilité de certains l'a complètement gangrenée. Devant une telle situation, il est devenu incontestable que les citoyens, tous les citoyens sont en sursis et il leur suffira d'exprimer une opinion publique contraire pour se retrouver dans la tourmente, de tracasseries policières ou d'arrestations et détentions arbitraires. C'est notre démocratie et notre système de valeurs qui sont en danger du fait de l'incompétence structurelle de ceux qui nous dirigent, mais aussi et surtout, du fait de leur incapacité à accepter toute forme de remise en cause et toute critique est considérée comme une attaque personnelle contre eux, qui, de toute leur vie, n'ont jamais imaginer diriger"