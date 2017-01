Me Ahmed Faty, porte-parole de Adama Barrow : " Deux semaines avant les élections, Yaya Jammeh a retiré plus d'un million de dollars (...) Les voitures de luxe emportées coûtent des centaines de millions "

Face à la presse, l'avocat et porte-parole de Adama Barrow, Me Ahmed Faty a expliqué qu'économiquement Yaya Jammeh a mis la Gambie à genoux.

Sur la question de savoir les biens et voitures de luxe emportés par le Cargo, Me Ahmed Faty d'indiquer que : "Yaya Jammeh a mis l'économie à genoux. Il a pillé toutes nos ressources et a presque vidé le palais. Il a tout pris. Il a pris toutes les voitures de luxe du palais qui coûtent chacune des centaines millions. Il a pris tous les objets de luxe du palais. Nous avons vu un gros camion cargo qui est venu tout récupérer. Tellement les bagages étaient nombreux que l'avion n'a pas pu tous les contenir. Le reste a été laissé là-bas le temps que l'avion revienne les chercher. Pour vous dire à quel point Yaya Jammeh a mis le pays à terre, deux semaines avant les élections il a retiré 500 millions de Dalassis (1 million de Dollars) en plus de ce qu'il avait pris avant. Il a détruit la Gambie mais aussi nous prévoyons des audits dans tous les secteurs du pays. On a des d'énormes difficultés en économie parce que Yaya a tout pris. Il a emporté avec lui la moitié de la Gambie..."