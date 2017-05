Me Abdoulaye Wade au Sénégal pour... les législatives du 30 juillet?

Selon Libération, Me Wade a fini de boucler ses bagages pour revenir au Sénégal. Un retour qui doit intervenir au plus tard à la fin du mois. Par contre, de fortes rumeurs ayant circulé quant au retour de son fils, Karim, sont plus qu’infondées. En vérité, Dieu seul sait si le Wade-fils reviendra au Sénégal un jour.

À noter que Wade a reçu hier le maire de la Médina, Bamba Fall. Et selon nos antennes sensibles, le pape du Sopi a tiré comme pas possible sur le régime de Macky Sall en parlant notamment de l’affaire Khalifa Sall. Tout simplement pour vous dire que la campagne pour les élections législatives est partie pour être très mouvementée, si on sait qu’il n’est pas écarté que le Vieux soit tête de la liste nationale de l’opposition.